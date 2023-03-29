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СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

29 березня 2023 10:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
СБУ затримала ще одного ворожого агента
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Чоловік збирав дані про розміщення складів з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою. 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

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Що відомо про затриманого

Затриманим виявився місцевий житель, який, як зазначають в СБУ, ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.

"Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку", — йдеться у повідомленні. 

Затримання російського агента Авдіївка

В СБУ розповіли, що для збору розвідданих російський агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.

"Одержані відомості він мав передавати до фсб через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом. Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті. Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження своєчасно викрили, поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання", — зазначають у спецслужбі. 

Затримання російського агента Авдіївка

Затримання російського агента Авдіївка

Затримання російського агента Авдіївка

Підозра та запобіжний захід

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше у Харківській та Донецькій областях контррозвідка Служби безпеки України знешкодила розгалужену агентурну мережу ФСБ. До складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Вони готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці та підбирали кадри в адміністрації окупантів.

Також раніше кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Серед них — інженер-конструктор заводу "Мотор Січ". 

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