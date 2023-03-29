СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

СБУ затримала ще одного ворожого агента

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Чоловік збирав дані про розміщення складів з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Що відомо про затриманого

Затриманим виявився місцевий житель, який, як зазначають в СБУ, ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.

"Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку", — йдеться у повідомленні.

В СБУ розповіли, що для збору розвідданих російський агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.

"Одержані відомості він мав передавати до фсб через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом. Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті. Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили, поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання", — зазначають у спецслужбі.

Підозра та запобіжний захід

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше у Харківській та Донецькій областях контррозвідка Служби безпеки України знешкодила розгалужену агентурну мережу ФСБ. До складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Вони готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці та підбирали кадри в адміністрації окупантів.

Також раніше кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Серед них — інженер-конструктор заводу "Мотор Січ".