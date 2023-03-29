СБУ поймала агента рф, который "вынюхивал" склады украинских военных под Авдеевкой
Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Мужчина собирал данные о размещении складов с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
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Что известно о задержанном
Задержанный оказался местный житель, который, как отмечают в СБУ, еще до начала полномасштабного вторжения поддерживал дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы.
"После 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. В первую очередь агрессора интересовала информация о местоположении складов с боеприпасами и баз военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.
В СБУ рассказали, что для сбора разведданных российский агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты.
"Полученные сведения он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и детальным описанием. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили, поэтапно задокументировали и задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательного задания", — отмечают в спецслужбе.
Подозрение и мера пресечения
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Напомним, ранее в Харьковской и Донецкой областях контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила разветвленную агентурную сеть ФСБ. В состав группы входило восемь местных жителей. Они готовили ракетные удары по объектам "Укрзализныци" и подбирали кадры в администрации оккупантов.
Также ранее киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность на Киевщине и Запорожье. Среди них инженер-конструктор завода "Мотор Сич".