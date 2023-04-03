На Закарпатье СБУ задержала агента-антисемита рф, который угрожал главе еврейской громады

СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила попытки спецслужб рф дестабилизировать внутриполитическую обстановку на западе страны. В Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который по указанию противника искусственно разжигал антисемитские настроения в регионе.

Об этом сообщает СБУ.

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"В декабре прошлого года он скрыто нанес на фасадах зданий в центре Ужгорода надписи с призывами к убийству евреев. Кроме того, злоумышленник направил лидеру еврейской общины "авторскую" псевдонаучную работу, в которой "обосновывает" свою ненависть к этой национальности", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что до 2014 года правонарушитель временно проживал на территории Северной Осетии рф. Сотрудники СБУ изучают связи мужчины со спецслужбами россии.

Во время обыска в доме злоумышленника обнаружена компьютерная техника с поличным и прокремлевская литература, где российские авторы восхваляют спецслужбы рф.

К тому же была изъята запятнанная краской одежда, в которой злоумышленник находился во время нанесения антисемитских надписей на постройках.

Агенту рф сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, СБУ в Краматорске задержала и отправила за решетку очередную коллаборантку. Женщина сообщала россиянам места расположения общежитий и больниц, по ним оккупанты планировали нанести ракетные удары.

Также мы писали, что Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Мужчина собирал данные о размещении складов с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой.