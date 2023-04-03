Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow На Закарпатье СБУ задержала агента-антисемита рф, который угрожал главе еврейской громады arrow

На Закарпатье СБУ задержала агента-антисемита рф, который угрожал главе еврейской громады

3 апреля 2023 16:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины предотвратила попытки спецслужб рф дестабилизировать внутриполитическую обстановку на западе страны. В Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который по указанию противника искусственно разжигал антисемитские настроения в регионе.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Подробности

"В декабре прошлого года он скрыто нанес на фасадах зданий в центре Ужгорода надписи с призывами к убийству евреев. Кроме того, злоумышленник направил лидеру еврейской общины "авторскую" псевдонаучную работу, в которой "обосновывает" свою ненависть к этой национальности", — говорится в сообщении.

СБУ

Следствие установило, что до 2014 года правонарушитель временно проживал на территории Северной Осетии рф. Сотрудники СБУ изучают связи мужчины со спецслужбами россии.

Во время обыска в доме злоумышленника обнаружена компьютерная техника с поличным и прокремлевская литература, где российские авторы восхваляют спецслужбы рф.

К тому же была изъята запятнанная краской одежда, в которой злоумышленник находился во время нанесения антисемитских надписей на постройках.

Агенту рф сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Напомним, СБУ в Краматорске задержала и отправила за решетку очередную коллаборантку. Женщина сообщала россиянам места расположения общежитий и больниц, по ним оккупанты планировали нанести ракетные удары.

Также мы писали, что Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Мужчина собирал данные о размещении складов с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB