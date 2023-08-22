В Киеве чиновник растратил почти четверть миллиона гривен на закупки топлива

Топливо на АЗС. Иллюстративное фото: google.com

Столичные прокуроры сообщили о подозрении начальнику одного из коммунальных предприятий за растрату бюджетных средств. Речь идет о почти четверти миллиона гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, еще в сентябре 2021 года коммунальное предприятие провело открытые торги по закупке нефти и дистиллятов.

Затем начальник КП вместе со своим заместителем заключили ряд дополнительных соглашений к основному договору, что привело к завышению цены на продукцию.

"Кроме этого, увеличение стоимости за товар повлекло за собой уменьшение количества поставок бензина и дизельного горючего, чем определено закупкой", — говорят правоохранители.

Выводы экспертизы

По результатам экономической экспертизы установлено, что коммунальное предприятие закупило горюче-смазочные материалы по завышенным ценам на сумму более 223 тыс. грн.

Наказание

Начальнику КП и его заместителю инкриминируют растрату бюджетных средств при осуществлении закупки горюче-смазочных материалов (ч. 2 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Борисполе правоохранители сообщили о подозрении чиновнику отдела образования горсовета и директору общества за нанесение ущерба общине в размере более 86 тыс. грн во время ремонта укрытия в детском саду.

Добавим, столичные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя Макаровского районного суда Алексея Тандыра по делу о смертельном ДТП на блокпосте. Чиновника обвиняют в управлении авто в алкогольном состоянии и аварии, в результате которой погиб нацгвардеец.