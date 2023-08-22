В Киеве чиновник растратил почти четверть миллиона гривен на закупки топлива
Столичные прокуроры сообщили о подозрении начальнику одного из коммунальных предприятий за растрату бюджетных средств. Речь идет о почти четверти миллиона гривен.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, еще в сентябре 2021 года коммунальное предприятие провело открытые торги по закупке нефти и дистиллятов.
Затем начальник КП вместе со своим заместителем заключили ряд дополнительных соглашений к основному договору, что привело к завышению цены на продукцию.
"Кроме этого, увеличение стоимости за товар повлекло за собой уменьшение количества поставок бензина и дизельного горючего, чем определено закупкой", — говорят правоохранители.
Выводы экспертизы
По результатам экономической экспертизы установлено, что коммунальное предприятие закупило горюче-смазочные материалы по завышенным ценам на сумму более 223 тыс. грн.
Наказание
Начальнику КП и его заместителю инкриминируют растрату бюджетных средств при осуществлении закупки горюче-смазочных материалов (ч. 2 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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