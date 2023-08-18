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На Київщині підприємець завдав збитків на майже 90 тис. грн під час ремонту укриття

18 серпня 2023 15:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині підприємець завдав збитків на майже 90 тис. грн під час ремонту укриття
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Борисполі повідомили про підозру посадовцю відділу освіти міськради та директору товариства за нанесення збитків громаді в розмірі понад 86 тисяч гривень під час ремонту укриття в дитячому садочку.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі

За даними слідства, підрядник уклав з відділом освіти однієї з міських рад Бориспільського району щодо ремонту підвального приміщення закладу дошкільної освіти. Його планували використовувати як найпростіше укриття.

"З метою заволодіння коштами, підозрювані внесли до звітної документації завищені обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. На підставі цих документів відділ освіти перерахував на рахунок товариства бюджетні кошти. Збитки становлять понад 86 тис. грн", — йдеться в повідомленні.

Фігурантам справи інкримінують службове підроблення розтрату та заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі овочерізок в укриття. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Додамо, у Броварах розпочалося будівництво тимчасового укриття для ліцею №1. Навчальний заклад не має власного бомбосховища наразі.

Раніше ми писали, що в Дарницькому районі столиці планують збудувати укриття на 500 людей. Загальна площа — 509 кв. м.

Також в селі Горенка Київської області 82-річний пенсіонер Петро Вірко у власному будинку збудував бомбосховище. Цікаво, що пенсіонер зробив це ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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