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В Киевской области предприниматель нанес ущерб почти на 90 тыс. грн во время ремонта укрытия

18 августа 2023 15:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области предприниматель нанес ущерб почти на 90 тыс. грн во время ремонта укрытия
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Борисполе сообщили о подозрении должностному лицу отдела образования горсовета и директору общества за нанесение ущерба общине в размере более 86 тысяч гривен во время ремонта укрытия в детском саду.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, подрядчик заключил с отделом образования одного из городских советов Бориспольского района по ремонту подвального помещения заведения дошкольного образования. Его планировали использовать как самое простое укрытие.

"С целью завладения средствами, подозреваемые внесли в отчетную документацию завышенные объемы выполненных работ и использованных строительных материалов. На основании этих документов отдел образования перечислил на счет общества бюджетные средства. Ущерб составляет более 86 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Фигурантам дела инкриминируют служебный подлог растраты и завладения чужим имуществом в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке овощерезок в укрытие . В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Добавим, в Броварах началось строительство временного укрытия для лицея №1. У учебного заведения нет собственного бомбоубежища.

Ранее мы писали, что в Дарницком районе столицы планируют построить укрытие на 500 человек. Общая площадь – 509 кв. м.

Также в селе Горенко Киевской области 82-летний пенсионер Петр Вирко в собственном доме построил бомбоубежище . Интересно, что пенсионер сделал это еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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