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У Києві посадовець розтратив майже чверть мільйона гривень на закупівлі пального

22 серпня 2023 11:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві посадовець розтратив майже чверть мільйона гривень на закупівлі пального
Паливо на АЗС. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Столичні прокурори повідомили про підозру начальнику одного із комунальних підприємств за розтрату бюджетних коштів. Йдеться про майже чверть мільйона гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, ще у вересні 2021 року комунальне підприємство провело відкриті торги на закупівлю нафти і дистилятів.

Згодом начальник КП разом із своїм заступником уклали низку додаткових угод до основного договору, що призвело до завищення ціни на продукцію.

"Крім цього, збільшення вартості за товар потягло за собою зменшення кількості поставок бензину та дизельного пального, ніж визначено закупівлею", — кажуть правоохоронці.

Висновки експертизи

За результатами економічної експертизи встановлено, що комунальне підприємство закупило паливно-мастильні матеріали за завищеними цінами на суму понад 223 тис. грн.

Покарання

Начальнику КП та його заступнику інкримінують розтрату бюджетних коштів під час здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів (ч. 2 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Борисполі правоохоронці повідомили про підозру посадовцю відділу освіти міськради та директору товариства за нанесення збитків громаді в розмірі понад 86 тис. грн під час ремонту укриття в дитячому садочку.

Додамо, столичні прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо голови Макарівського районного суду Олексія Тандира у справі про смертельну ДТП на блокпості. Чиновника звинувачують у керуванні авто в алкогольному стані та спричиненні аварії, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

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