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В Киеве оперативники остановили деятельность очередных наркодилеров

31 августа 2023 15:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве оперативники остановили деятельность очередных наркодилеров
В Киеве оперативники приостановили деятельность очередных наркодилеров. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Столичные оперативники прекратили деятельность торговцев наркотиками. Делкам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Детали дела

Организатором схемы стал местный житель, привлекший к делу своего товарища.

Фигуранты дела фасовали наркотические вещества в пакетики и реализовывали из рук в руки.

 

В Киеве оперативники приостановили деятельность очередных наркодилеров. Фото: полиция Киева

 

В Киеве оперативники приостановили деятельность очередных наркодилеров. Фото: полиция Киева

"Стоимость дозы кокаина составляла около 150 долларов США, а таблеток MDMA — до 1000 гривен. Расчеты проводились исключительно наличными", — говорят полицейские.

Во время обысков в домах фигурантов и в их транспортных средствах полицейские изъяли кокаин, таблетки MDMA, деньги и электронные весы.

"Идут мероприятия по установке каналов поступления запрещенных веществ в столицу", — добавили в полиции.

 

В Киеве оперативники приостановили деятельность очередных наркодилеров. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что киевские оперативники разоблачили наркодилера с "товаром" на 400 000 гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Добавим, правоохранители сообщили о подозрении участникам преступной схемы, которые ввезли в Украину психотропных веществ на сумму более 80 млн грн. Они также фальсифицировали таможенную документацию для скрытого ввоза "товара".

Также в Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабную группировку наркоторговцев. У дилеров изъяли рекордные за последние годы более 20 тонн "товара".

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