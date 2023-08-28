Затриманий наркоділок. Фото: поліція Києва

Київські оперативники викрили наркодилера з "товаром" на 400 000 гривень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, вирощування та виготовлення канабісу налагодив мешканець столиці в орендованій квартирі.

Збут наркотиків відбувався за готівку та під час особистих зустрічей з "клієнтами".

"Наступні десять років наркоділок може провести за ґратами", — кажуть у поліції.

У Києві поліція спіймала наркодилера з "товаром" на 400 тис. грн. Фото: поліція Києва

У Києві поліція спіймала наркодилера з "товаром" на 400 тис. грн. Фото: поліція Києва

У Києві поліція спіймала наркодилера з "товаром" на 400 тис. грн. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру учасникам злочинної схеми, які завезли в Україну психотропних речовин на суму понад 80 млн грн. Вони також фальсифікували митну документацію для прихованого ввезення "товару".

Додамо, що на Київщині Служба безпеки України викрила масштабне угруповання наркоторговців. У дилерів вилучили рекордні за останні роки понад 20 тонн "товару".