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СБУ викрила масштабне угруповання наркодилерів та вилучили рекордну партію "товару"

17 серпня 2023 15:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
СБУ викрила масштабне угруповання наркодилерів та вилучили рекордну партію "товару"
СБУ викрила масштабне угруповання наркодилерів та вилучили рекордну партію "товару". Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині Служба безпеки України викрила масштабне угруповання наркоторговців. У дилерів вилучили рекордні за останні роки понад 20 тонн "товару".

Про це повідомляє СБУ.

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Злочинне угруповання збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон.

У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення "товару" і майже 150 кг психотропної речовини — мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.

Операція була багатоетапною

У березні 2023 року СБУ затримала організатора злочинної групи, який намагався переправити за кордон 15 кг психотропів.

Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю.

"До незаконної діяльності він залучив свого колишнього колегу, який допомагав йому підшукувати контрабандистів для прихованого перевезення заборонених речовин через так звану "зеленку"", — кажуть слідчі.

Покарання наркоторговцям

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Наразі вони під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритого наркобізнесу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

 

СБУ викрила масштабне угруповання наркодилерів та вилучили рекордну партію "товару". Фото: СБУ

 

СБУ викрила масштабне угруповання наркодилерів та вилучили рекордну партію "товару". Фото: СБУ

 

СБУ викрила масштабне угруповання наркодилерів та вилучили рекордну партію "товару". Фото: СБУ

 

СБУ викрила масштабне угруповання наркодилерів та вилучили рекордну партію "товару". Фото: СБУ

 

СБУ викрила масштабне угруповання наркодилерів та вилучили рекордну партію "товару". Фото: СБУ

 

СБУ викрила масштабне угруповання наркодилерів та вилучили рекордну партію "товару". Фото: СБУ

 

СБУ викрила масштабне угруповання наркодилерів та вилучили рекордну партію "товару". Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 14 серпня поліціянти затримали порушника комендантської години. Правоохоронці спіймали водія під наркотиками та, ймовірно, зі зброєю.

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