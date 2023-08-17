СБУ разоблачила масштабную группировку наркодилеров и изъяла рекордную партию "товара". Фото: СБУ

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабную группировку наркоторговцев. У дилеров изъяли рекордные за последние годы более 20 тонн "товара".

Об этом сообщает СБУ.

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Преступная группировка сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу.

У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и около 150 кг психотропного вещества — мефедрон на общую сумму свыше 30 млн грн.

Операция была многоэтапной

В марте 2023 года СБУ задержала организатора преступной группы, пытавшегося переправить за границу 15 кг психотропов.

Задержанным оказался экс-чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью.

"В незаконную деятельность он привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку"", — говорят следователи.

Наказание наркоторговцам

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Пока они под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченному наркобизнесу. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ разоблачила масштабную группировку наркодилеров и изъяла рекордную партию "товара". Фото: СБУ

СБУ разоблачила масштабную группировку наркодилеров и изъяла рекордную партию "товара". Фото: СБУ

СБУ разоблачила масштабную группировку наркодилеров и изъяла рекордную партию "товара". Фото: СБУ

СБУ разоблачила масштабную группировку наркодилеров и изъяла рекордную партию "товара". Фото: СБУ

СБУ разоблачила масштабную группировку наркодилеров и изъяла рекордную партию "товара". Фото: СБУ

СБУ разоблачила масштабную группировку наркодилеров и изъяла рекордную партию "товара". Фото: СБУ

СБУ разоблачила масштабную группировку наркодилеров и изъяла рекордную партию "товара". Фото: СБУ

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 14 августа полицейские задержали нарушителя комендантского часа. Правоохранители поймали водителя под наркотиками и, вероятно, с оружием.