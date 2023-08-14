У Києві затримали чоловіка під наркотиками, який катався на авто зі зброєю
У ніч проти 14 серпня поліціянти затримали порушника комендантської години. Правоохоронці спіймали водія під наркотиками та, ймовірно, зі зброєю.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
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За кермом автомобіля Ford був 41-річний чоловік. Після зупинки поліціянти відразу помітили у чоловіка ознаки наркотичного спʼяніння.
"Чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога. Результат — позитивний", — йдеться в повідомленні.
У чоловіка знайшли зброю
Також порушник помітно нервував, а тому поліцейські провели поверхневий огляд автомобіля.
"Тоді патрульні й виявили в салоні автомобіля гострий предмет — ймовірно, холодну зброю. Зі слів чоловіка — ручного виробництва", — кажуть поліціянти.
Правоохоронці склали на громадянина протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП та викликали на місце події слідчих.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Броварах правоохоронці затримали громадянку, яка зберігала у своїй сумочці наркотики. Наразі встановлюються імена її спільників.