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У Києві затримали чоловіка під наркотиками, який катався на авто зі зброєю

14 серпня 2023 12:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві затримали чоловіка під наркотиками, який катався на авто зі зброєю
У Києві затримали чоловіка під наркотиками, який катався на авто зі зброєю. Фото: патрульна поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 14 серпня поліціянти затримали порушника комендантської години. Правоохоронці спіймали водія під наркотиками та, ймовірно, зі зброєю.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Деталі

За кермом автомобіля Ford був 41-річний чоловік. Після зупинки поліціянти відразу помітили у чоловіка ознаки наркотичного спʼяніння.

"Чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога. Результат — позитивний", — йдеться в повідомленні.

У чоловіка знайшли зброю

Також порушник помітно нервував, а тому  поліцейські провели поверхневий огляд автомобіля.

"Тоді патрульні й виявили в салоні автомобіля гострий предмет — ймовірно, холодну зброю. Зі слів чоловіка — ручного виробництва", — кажуть поліціянти.

Правоохоронці склали на громадянина протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП та викликали на місце події слідчих.

 

У Києві затримали чоловіка під наркотиками, який катався на авто зі зброєю. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Броварах правоохоронці затримали громадянку, яка зберігала у своїй сумочці наркотики. Наразі встановлюються імена її спільників.

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