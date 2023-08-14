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В Киеве задержан мужчина под наркотиками, который катался на авто с оружием

14 августа 2023 12:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве задержан мужчина под наркотиками, который катался на авто с оружием
В Киеве задержан мужчина под наркотиками, который катался на авто с оружием. Фото: патрульная полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 14 августа полицейские задержали нарушителя комендантского часа. Правоохранители поймали водителя под наркотиками и, вероятно, с оружием.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Подробности

За рулем автомобиля Ford был 41-летний мужчина. После остановки полицейские сразу заметили у мужчины признаки наркотического опьянения.

"Муж согласился пройти осмотр у врача-нарколога. Результат — положительный", — говорится в сообщении.

У мужчины нашли оружие

Также нарушитель заметно нервничал, поэтому полицейские провели поверхностный осмотр автомобиля.

"Тогда патрульные и обнаружили в салоне автомобиля острый предмет - вероятно, холодное оружие. По словам мужчины — ручного производства", — говорят полицейские.

Правоохранители составили на гражданина протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра) КУоАП и вызвали на место происшествия следователей.

 

В Киеве задержан мужчина под наркотиками, который катался на авто с оружием. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в Броварах правоохранители задержали гражданку, хранившую в своей сумочке наркотики. В настоящее время устанавливаются имена ее подельников.

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