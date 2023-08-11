На Київщині поліція затримала жінку, яка ховала наркотики в сумці
У Броварах правоохоронці затримали громадянку, яка зберігала у своїй сумочці наркотики. Наразі встановлюються імена її спільників.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Деталі справи
За даними слідства, розфасований наркотичний препарат жінка планувала реалізувати шляхом "закладок".
"Під час огляду правоохоронці виявили та вилучили у зловмисниці два мобільні телефони, через які вона робила замовлення, та понад 30 згортків з метадоном", — кажуть слідчі.
Наразі правоохоронці встановлюють спільників та блокують канал, через який здійснювалася реалізація забороненої речовини.
Нагадаємо, раніше ми писали, що столичні правоохоронці затримали двох неповнолітніх хлопців, які збували наркотики на території Святошинського району. Слідчі відкрили кримінальне провадження.