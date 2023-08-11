На Київщині поліція затримала жінку, яка ховала наркотики в сумці

На Київщині поліція затримала жінку, яка зберігала наркотики в сумці. Фото: поліція Київщини

У Броварах правоохоронці затримали громадянку, яка зберігала у своїй сумочці наркотики. Наразі встановлюються імена її спільників.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Деталі справи

За даними слідства, розфасований наркотичний препарат жінка планувала реалізувати шляхом "закладок".

"Під час огляду правоохоронці виявили та вилучили у зловмисниці два мобільні телефони, через які вона робила замовлення, та понад 30 згортків з метадоном", — кажуть слідчі.

Наразі правоохоронці встановлюють спільників та блокують канал, через який здійснювалася реалізація забороненої речовини.

На Київщині поліція затримала жінку, яка зберігала наркотики в сумці. Фото: поліція Київщини

На Київщині поліція затримала жінку, яка зберігала наркотики в сумці. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичні правоохоронці затримали двох неповнолітніх хлопців, які збували наркотики на території Святошинського району. Слідчі відкрили кримінальне провадження.