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У Києві поліціянти затримали двох неповнолітніх наркодилерів

2 серпня 2023 16:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві поліціянти затримали двох неповнолітніх наркодилерів
У Києві поліціянти затримали двох неповнолітніх наркодилерів. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Столичні правоохоронці затримали двох неповнолітніх хлопців, які збували наркотики на території Святошинського району. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, 15-річний киянин купував у 17-річного знайомого заборонені речовини, які потім збував шляхом "закладок".

"У ході поверхневої перевірки працівники поліції виявили у порушника 16 пластикових ємностей із небезпечною психотропною речовиною – солі Альфа-PVP. Також молодик показав поліцейським чотири схованки з психотропами, які він встиг розкласти для своїх клієнтів", — кажуть правоохоронці.

Слідчі почали розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Спільникам загрожує до восьми років ув’язнення.

 

У Києві поліціянти затримали двох неповнолітніх наркодилерів. Фото: поліція Києва

 

У Києві поліціянти затримали двох неповнолітніх наркодилерів. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичні правоохоронці затримали чоловіка, який за пʼять тисяч доларів допомагав виготовити фальшиві документи про статус інвалідності. Фігурант справи отримав підозру.

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