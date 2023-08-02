У Києві поліціянти затримали двох неповнолітніх наркодилерів. Фото: поліція Києва

Столичні правоохоронці затримали двох неповнолітніх хлопців, які збували наркотики на території Святошинського району. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, 15-річний киянин купував у 17-річного знайомого заборонені речовини, які потім збував шляхом "закладок".

"У ході поверхневої перевірки працівники поліції виявили у порушника 16 пластикових ємностей із небезпечною психотропною речовиною – солі Альфа-PVP. Також молодик показав поліцейським чотири схованки з психотропами, які він встиг розкласти для своїх клієнтів", — кажуть правоохоронці.

Слідчі почали розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Спільникам загрожує до восьми років ув’язнення.

У Києві поліціянти затримали двох неповнолітніх наркодилерів. Фото: поліція Києва

У Києві поліціянти затримали двох неповнолітніх наркодилерів. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичні правоохоронці затримали чоловіка, який за пʼять тисяч доларів допомагав виготовити фальшиві документи про статус інвалідності. Фігурант справи отримав підозру.