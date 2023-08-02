У Києві поліціянти затримали двох неповнолітніх наркодилерів
Столичні правоохоронці затримали двох неповнолітніх хлопців, які збували наркотики на території Святошинського району. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція Києва.
Деталі справи
За даними слідства, 15-річний киянин купував у 17-річного знайомого заборонені речовини, які потім збував шляхом "закладок".
"У ході поверхневої перевірки працівники поліції виявили у порушника 16 пластикових ємностей із небезпечною психотропною речовиною – солі Альфа-PVP. Також молодик показав поліцейським чотири схованки з психотропами, які він встиг розкласти для своїх клієнтів", — кажуть правоохоронці.
Слідчі почали розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Спільникам загрожує до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що столичні правоохоронці затримали чоловіка, який за пʼять тисяч доларів допомагав виготовити фальшиві документи про статус інвалідності. Фігурант справи отримав підозру.