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У Києві чоловік за хабар підробляв документи про інвалідність

2 серпня 2023 10:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві чоловік за хабар підробляв документи про інвалідність
У Києві чоловік за хабар підробляв документи про інвалідність. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який за пʼять тисяч доларів допомагав виготовити фальшиві документи про статус інвалідності. Фігурант справи отримав підозру.

Про це повідомляє поліція Києва та Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, 46-річний чоловік обіцяв киянину із інвалідністю отримати довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії про отримання групи інвалідності за скорочений час.

За здійснення впливу на працівників МСЕК фігурант справи просив 5000 доларів США.

 

У Києві чоловік за хабар підробляв документи про інвалідність. Фото: поліція Києва

"У ході особистого обшуку у затриманого вилучено 1 500 доларів США неправомірної вигоди. Крім того, під час проведення обушку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено частину грошових коштів, які останньому були передані 30 червня 2023 року", — кажуть у міській прокуратурі.

 

У Києві чоловік за хабар підробляв документи про інвалідність. Фото: поліція Києва

Покарання горе-бізнесмену

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці.

Слідство триває.

 

У Києві чоловік за хабар підробляв документи про інвалідність. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області, а саме в селі Підгірці, тренер розбещував 11-річну дитину. Поліція вже повідомила про підозру чоловіку. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Додамо, на Харківському масиві столиці поліціянти затримали двох зловмисників, які підпалили автівку свого знайомого. Таким чином чоловіки намагались помститися другу.

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