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Поліціянти в Києві затримали злочинців, які підпалили авто знайомого через помсту

31 липня 2023 10:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Поліціянти в Києві затримали злочинців, які підпалили авто знайомого через помсту
Двоє киян підпалили автівку свого друга через борги. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Харківському масиві столиці поліціянти затримали двох зловмисників, які підпалили автівку свого знайомого. Таким чином чоловіки намагались помститися другу.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, організатор злочинної схеми мав конфлікт із потерпілим через борг. Відтак, через помсту пошкодив автівку чоловіка.

"Правоохоронці встановили, що двоє невідомих розбили бокове скло, налили в салон легкозаймисту рідину та підпалили іномарку", — кажуть поліціянти.

 

Двоє киян підпалили автівку свого друга через борги. Фото: поліція Києва 

Зловмисниками виявились місцеві мешканці 36 та 34 років, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки та збут наркотиків.

 

Двоє киян підпалили автівку свого друга через борги. Фото: поліція Києва 

 

Двоє киян підпалили автівку свого друга через борги. Фото: поліція Києва 

Покарання зловмисникам

Зазначаєтья, що розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

 

Двоє киян підпалили автівку свого друга через борги. Фото: поліція Києва 

Затриманим уже повідомили про підозру, їм грозить від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше виписали, що в Києві 28 липня було призначено нового очільника столичного ГУ Нацполіції. Тепер цю посаду обіймає полковник Дмитро Шумейко. 

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