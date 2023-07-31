Поліціянти в Києві затримали злочинців, які підпалили авто знайомого через помсту
На Харківському масиві столиці поліціянти затримали двох зловмисників, які підпалили автівку свого знайомого. Таким чином чоловіки намагались помститися другу.
Про це повідомляє поліція Києва.
Деталі справи
За даними слідства, організатор злочинної схеми мав конфлікт із потерпілим через борг. Відтак, через помсту пошкодив автівку чоловіка.
"Правоохоронці встановили, що двоє невідомих розбили бокове скло, налили в салон легкозаймисту рідину та підпалили іномарку", — кажуть поліціянти.
Зловмисниками виявились місцеві мешканці 36 та 34 років, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки та збут наркотиків.
Покарання зловмисникам
Зазначаєтья, що розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.
Затриманим уже повідомили про підозру, їм грозить від трьох до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше виписали, що в Києві 28 липня було призначено нового очільника столичного ГУ Нацполіції. Тепер цю посаду обіймає полковник Дмитро Шумейко.