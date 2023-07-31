Полицейские в Киеве задержали преступников, которые подожгли авто знакомого из-за мести
На Харьковском массиве столицы полицейские задержали двух злоумышленников, подожгли машину своего знакомого. Таким образом мужчины пытались отомстить другу.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали дела
По данным следствия, у организатора преступной схемы был конфликт с потерпевшим из-за долга. Следовательно, из-за мести повредил автомобиль мужчины.
"Правоохранители установили, что двое неизвестных разбили боковое стекло, налили в салон легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли иномарку", — говорят полицейские.
Злоумышленниками оказались местные жители 36 и 34 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи и сбыт наркотиков.
Наказание злоумышленникам
Отмечается, что возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.
Задержанным уже сообщили о подозрении, им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее выписали, что в Киеве 28 июля был назначен новый глава столичного ГУ Нацполиции. Теперь эту должность занимает полковник Дмитрий Шумейко.