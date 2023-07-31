Полицейские в Киеве задержали преступников, которые подожгли авто знакомого из-за мести

Двое киевлян подожгли автомобиль своего друга из-за долгов. Фото: полиция Киева

На Харьковском массиве столицы полицейские задержали двух злоумышленников, подожгли машину своего знакомого. Таким образом мужчины пытались отомстить другу.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Детали дела

По данным следствия, у организатора преступной схемы был конфликт с потерпевшим из-за долга. Следовательно, из-за мести повредил автомобиль мужчины.

"Правоохранители установили, что двое неизвестных разбили боковое стекло, налили в салон легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли иномарку", — говорят полицейские.

Двое киевлян подожгли автомобиль своего друга из-за долгов. Фото: полиция Киева

Злоумышленниками оказались местные жители 36 и 34 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи и сбыт наркотиков.

Двое киевлян подожгли автомобиль своего друга из-за долгов. Фото: полиция Киева

Двое киевлян подожгли автомобиль своего друга из-за долгов. Фото: полиция Киева

Наказание злоумышленникам

Отмечается, что возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Двое киевлян подожгли автомобиль своего друга из-за долгов. Фото: полиция Киева

Задержанным уже сообщили о подозрении, им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее выписали, что в Киеве 28 июля был назначен новый глава столичного ГУ Нацполиции. Теперь эту должность занимает полковник Дмитрий Шумейко.