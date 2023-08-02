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В Киеве мужчина за взятку подделывал документы об инвалидности

2 августа 2023 10:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве мужчина за взятку подделывал документы об инвалидности
В Киеве мужчина за взятку подделывал документы об инвалидности. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Столичные стражи порядка задержали мужчину, который за пять тысяч долларов помогал изготовить фальшивые документы о статусе инвалидности. Фигурант дела получил подозрение.

Об этом сообщает полиция Киева и Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, 46-летний мужчина обещал киевлянину с инвалидностью получить справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии о получении группы инвалидности за сокращенное время.

За оказание влияния на работников МСЭК фигурант дела просил 5000 долларов США.

 

В Киеве мужчина за взятку подделывал документы об инвалидности. Фото: полиция Киева

"В ходе личного обыска у задержанного изъято 1 500 долларов США неправомерной выгоды. Кроме того, во время проведения обушки по месту жительства фигуранта обнаружена и изъята часть денежных средств, которые были переданы 30 июня 2023 года", — говорят в городской прокуратуре.

 

В Киеве мужчина за взятку подделывал документы об инвалидности. Фото: полиция Киева

Наказание горе-бизнесмену

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

Следствие продолжается.

 

В Киеве мужчина за взятку подделывал документы об инвалидности. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, а именно в селе Подгорцы, тренер развращал 11-летнего ребенка. Полиция уже сообщила о подозрении мужчине. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Добавим, на Харьковском массиве столицы полицейские задержали двух злоумышленников, которые подожгли автомобиль своего знакомого. Таким образом мужчины пытались отомстить другу.

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