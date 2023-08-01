На Київщині тренер розбещував 11-річну дівчинку: деталі жахливого скандалу

Чоловік насильно закрив дівчинці рота рукою. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області, а саме в селі Підгірці, тренер розбещував 11-річну дитину. Поліція вже повідомила про підозру чоловіку.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Читайте також:

Деталі скандалу

Обвинуваченим виявився 51-річний житель села Підгірці, який, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку покупатися в озері.

"Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати", — кажуть правоохоронці.

За фактом розбещення малолітньої слідчі розпочали досудове розслідування.

Розпуснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківському масиві столиці поліціянти затримали двох зловмисників, які підпалили автівку свого знайомого. Таким чином чоловіки намагались помститися другу.