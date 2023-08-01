В Киевской области тренер развращал 11-летнюю девочку: детали ужасного скандала

Мужчина насильно закрыл девочке рот рукой. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области, а именно в селе Подгорцы, тренер развращал 11-летнего ребенка. Полиция уже сообщила о подозрении мужчине.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Детали скандала

Обвиняемым оказался 51-летний житель села Подгорцы, который, пользуясь доверием родителей, пригласил 11-летнюю девочку покупаться в озере.

"Придумав свою игру, тренер по баскетболу заманил школьницу на глубину и начал щупать", — говорят правоохранители.

По факту развращения малолетнего следователи начали досудебное расследование.

Развратнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что на Харьковском массиве столицы полицейские задержали двух злоумышленников , которые подожгли автомобиль своего знакомого. Таким образом мужчины пытались отомстить другу.