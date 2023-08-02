В Киеве полицейские задержали двух несовершеннолетних наркодилеров. Фото: полиция Киева

Столичные правоохранители задержали двух несовершеннолетних ребят, сбывавших наркотики на территории Святошинского района. Следователи открыли уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Детали дела

По данным следствия, 15-летний киевлянин покупал у 17-летнего знакомого запрещенные вещества, которые затем сбывал путем "закладок".

"В ходе поверхностной проверки работники полиции обнаружили у нарушителя 16 пластиковых емкостей с опасным психотропным веществом — соли Альфа-PVP. Также молодой человек показал полицейским четыре тайника с психотропами, которые он успел разложить для своих клиентов", — говорят правоохранители.

Следователи начали расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Сообщникам грозит до восьми лет заключения.

В Киеве полицейские задержали двух несовершеннолетних наркодилеров. Фото: полиция Киева

В Киеве полицейские задержали двух несовершеннолетних наркодилеров. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что столичные правоохранители задержали мужчину, который за пять тысяч долларов помогал изготовить фальшивые документы о статусе инвалидности. Фигурант дела получил подозрение.