В Киеве полицейские задержали двух несовершеннолетних наркодилеров
Столичные правоохранители задержали двух несовершеннолетних ребят, сбывавших наркотики на территории Святошинского района. Следователи открыли уголовное производство.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали дела
По данным следствия, 15-летний киевлянин покупал у 17-летнего знакомого запрещенные вещества, которые затем сбывал путем "закладок".
"В ходе поверхностной проверки работники полиции обнаружили у нарушителя 16 пластиковых емкостей с опасным психотропным веществом — соли Альфа-PVP. Также молодой человек показал полицейским четыре тайника с психотропами, которые он успел разложить для своих клиентов", — говорят правоохранители.
Следователи начали расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Сообщникам грозит до восьми лет заключения.
Напомним, ранее мы писали, что столичные правоохранители задержали мужчину, который за пять тысяч долларов помогал изготовить фальшивые документы о статусе инвалидности. Фигурант дела получил подозрение.