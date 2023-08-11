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В Киевской области полиция задержала женщину, которая прятала наркотики в сумке

11 августа 2023 17:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области полиция задержала женщину, которая прятала наркотики в сумке
В Киевской области полиция задержала женщину, которая хранила наркотики в сумке. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Броварах правоохранители задержали гражданку, хранившую в своей сумочке наркотики. В настоящее время устанавливаются имена ее подельников.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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По данным следствия, расфасованный наркотический препарат женщина планировала реализовать путем "закладок".

"При осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленницы два мобильных телефона, по которым она делала заказ, и более 30 свертков с метадоном" , — говорят следователи.

Правоохранители устанавливают сообщников и блокируют канал, через который осуществлялась реализация запрещенного вещества.

 

В Киевской области полиция задержала женщину, которая хранила наркотики в сумке. Фото: полиция Киевщины

 

В Киевской области полиция задержала женщину, которая хранила наркотики в сумке. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что столичные правоохранители задержали двух несовершеннолетних ребят, сбывавших наркотики на территории Святошинского района. Следователи открыли уголовное производство.

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