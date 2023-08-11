В Киевской области полиция задержала женщину, которая прятала наркотики в сумке

В Киевской области полиция задержала женщину, которая хранила наркотики в сумке. Фото: полиция Киевщины

В Броварах правоохранители задержали гражданку, хранившую в своей сумочке наркотики. В настоящее время устанавливаются имена ее подельников.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Детали дела

По данным следствия, расфасованный наркотический препарат женщина планировала реализовать путем "закладок".

"При осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленницы два мобильных телефона, по которым она делала заказ, и более 30 свертков с метадоном" , — говорят следователи.

Правоохранители устанавливают сообщников и блокируют канал, через который осуществлялась реализация запрещенного вещества.

В Киевской области полиция задержала женщину, которая хранила наркотики в сумке. Фото: полиция Киевщины

В Киевской области полиция задержала женщину, которая хранила наркотики в сумке. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что столичные правоохранители задержали двух несовершеннолетних ребят, сбывавших наркотики на территории Святошинского района. Следователи открыли уголовное производство.