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Завезли наркотиків на понад 80 млн грн: правоохоронці спіймали зловмисників

21 серпня 2023 16:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Завезли наркотиків на понад 80 млн грн: правоохоронці спіймали зловмисників
Правоохоронці спіймали наркодилерів, які завезли наркотиків на понад 80 млн грн. Фото: Офіс генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам злочинної схеми, які завезли в Україну психотропних речовин на суму понад 80 млн грн. Вони також фальсифікували митну документацію для прихованого ввезення "товару".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Деталі справи

Як повідомляє слідство, у Київській області діяло наркоугруповання, яке займалось контрабандою іноземних прекурсорів для виготовлення "важких" психотропів.

"Вони переправили зі Східної Азії в Україну під виглядом іноземних будівельних сумішей 2 тонни прекурсорів для виготовлення особливо небезпечних психотропів, у тому числі, PVP та мефедрону", — кажуть правоохоронці.

Вартість такої партії на "чорному" ринку становить більше 80 млн гривень.

Як проходив процес наркоторгівлі

За даними слідства, збут наркотиків відбувався через розгалужену мережу наркодилерів своїм "оптовим" покупцям, які контролювали нарколабораторії з виготовлення психотропів.

Під час обшуків за місцями зберігання наркопродукції на Київщині виявлено оптові партії прекурсорів та обладнання для їх фасування.

Покарання наркодилерам

Фігурантам справи інкриміновано контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (ч. 3 ст. 305 КК України).

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Також вирішується питання щодо оголошення у міжнародний розшук п’ятого співучасника, який переховується за кордоном.

 

Правоохоронці спіймали наркодилерів, які завезли наркотиків на понад 80 млн грн. Фото: Офіс генпрокурора

 

Правоохоронці спіймали наркодилерів, які завезли наркотиків на понад 80 млн грн. Фото: Офіс генпрокурора

 

Правоохоронці спіймали наркодилерів, які завезли наркотиків на понад 80 млн грн. Фото: Офіс генпрокурора

 

Правоохоронці спіймали наркодилерів, які завезли наркотиків на понад 80 млн грн. Фото: Офіс генпрокурора

 

Правоохоронці спіймали наркодилерів, які завезли наркотиків на понад 80 млн грн. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині Служба безпеки України викрила масштабне угруповання наркоторговців. У дилерів вилучили рекордні за останні роки понад 20 тонн "товару". 

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