Завезли наркотиков более чем на 80 млн грн: правоохранители поймали злоумышленников

Правоохранители поймали наркодилеров, которые завезли наркотиков более чем на 80 млн грн. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители сообщили о подозрении участникам преступной схемы, которые ввезли в Украину психотропных веществ на сумму более 80 млн грн. Они также фальсифицировали таможенную документацию для скрытого ввоза "товара".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Детали дела

Как сообщает следствие, в Киевской области действовала наркогруппировка, занимавшаяся контрабандой иностранных прекурсоров для изготовления "тяжелых" психотропов.

"Они переправили из Восточной Азии в Украину под видом иностранных строительных смесей 2 тонны прекурсоров для изготовления особо опасных психотропов, в том числе PVP и мефедрона", — говорят правоохранители.

Стоимость такой партии на "черном" рынке составляет более 80 млн. гривен.

Как проходил процесс наркоторговли

По данным следствия, сбыт наркотиков происходил через разветвленную сеть наркодилеров своим "оптовым" покупателям, контролировавшим нарколаборатории по изготовлению психотропов.

Во время обысков по местам хранения наркопродукции в Киевской области обнаружены оптовые партии прекурсоров и оборудование для их фасовки.

Наказание наркодилерам

Фигуранты дела инкриминировали контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Также решается вопрос об объявлении в международный розыск пятого соучастника, который скрывается за границей.

Правоохранители поймали наркодилеров, которые завезли наркотиков более чем на 80 млн грн. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители поймали наркодилеров, которые завезли наркотиков более чем на 80 млн грн. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители поймали наркодилеров, которые завезли наркотиков более чем на 80 млн грн. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители поймали наркодилеров, которые завезли наркотиков более чем на 80 млн грн. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители поймали наркодилеров, которые завезли наркотиков более чем на 80 млн грн. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабную группировку наркоторговцев . У дилеров изъяли рекордные за последние годы более 20 тонн "товара".