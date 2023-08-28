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В Киеве полиция поймала наркодилера с "товаром" на 400 тыс. грн

28 августа 2023 11:13
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве полиция поймала наркодилера с "товаром" на 400 тыс. грн
Задержанный наркоделок. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевские оперативники разоблачили наркодилера с "товаром" на 400 000 гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

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По данным следствия, выращивание и изготовление каннабиса наладил житель столицы в съемной квартире.

Сбыт наркотиков происходил за наличные деньги и во время личных встреч с "клиентами".

"Следующие десять лет наркоделок может провести за решеткой", — говорят в полиции.

 

В Киеве полиция поймала наркодилера с товаром на 400 тыс. грн. Фото: полиция Киева

 

В Киеве полиция поймала наркодилера с товаром на 400 тыс. грн. Фото: полиция Киева

 

В Киеве полиция поймала наркодилера с товаром на 400 тыс. грн. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении участникам преступной схемы, которые ввезли в Украину психотропных веществ на сумму более 80 млн грн. Они также фальсифицировали таможенную документацию для скрытого ввоза "товара".

Добавим, что в Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабную группировку наркоторговцев. У дилеров изъяли рекордные за последние годы более 20 тонн "товара".

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