В Киеве полиция поймала наркодилера с "товаром" на 400 тыс. грн
Киевские оперативники разоблачили наркодилера с "товаром" на 400 000 гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали дела
По данным следствия, выращивание и изготовление каннабиса наладил житель столицы в съемной квартире.
Сбыт наркотиков происходил за наличные деньги и во время личных встреч с "клиентами".
"Следующие десять лет наркоделок может провести за решеткой", — говорят в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении участникам преступной схемы, которые ввезли в Украину психотропных веществ на сумму более 80 млн грн. Они также фальсифицировали таможенную документацию для скрытого ввоза "товара".
Добавим, что в Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабную группировку наркоторговцев. У дилеров изъяли рекордные за последние годы более 20 тонн "товара".