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У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів

31 серпня 2023 15:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів
У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Столичні оперативники припинили діяльність торговців наркотиками. Ділкам загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

Організатором схеми став місцевий мешканець, який залучив до справи свого товариша.

Фігуранти справи фасували наркотичні речовини в пакетики та реалізовували з рук у руки.

 

У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів. Фото: поліція Києва

 

У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів. Фото: поліція Києва

"Вартість дози кокаїну становила близько 150 доларів США, а пігулок MDMA — до 1000 гривень. Розрахунки проводилися виключно готівкою", — кажуть поліціянти.

Під час обшуків в оселях фігурантів та в їхніх транспортних засобах поліцейські вилучили кокаїн, пігулки MDMA, гроші та електронні ваги.

"Тривають заходи зі встановлення каналів надходження заборонених речовин до столиці", — додали в поліції.

 

У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що київські оперативники викрили наркодилера з "товаром" на 400 000 гривень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Додамо, правоохоронці повідомили про підозру учасникам злочинної схеми, які завезли в Україну психотропних речовин на суму понад 80 млн грн. Вони також фальсифікували митну документацію для прихованого ввезення "товару".

Також на Київщині Служба безпеки України викрила масштабне угруповання наркоторговців. У дилерів вилучили рекордні за останні роки понад 20 тонн "товару". 

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