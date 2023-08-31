У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів
Столичні оперативники припинили діяльність торговців наркотиками. Ділкам загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
Про це повідомляє поліція Києва.
Деталі справи
Організатором схеми став місцевий мешканець, який залучив до справи свого товариша.
Фігуранти справи фасували наркотичні речовини в пакетики та реалізовували з рук у руки.
"Вартість дози кокаїну становила близько 150 доларів США, а пігулок MDMA — до 1000 гривень. Розрахунки проводилися виключно готівкою", — кажуть поліціянти.
Під час обшуків в оселях фігурантів та в їхніх транспортних засобах поліцейські вилучили кокаїн, пігулки MDMA, гроші та електронні ваги.
"Тривають заходи зі встановлення каналів надходження заборонених речовин до столиці", — додали в поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що київські оперативники викрили наркодилера з "товаром" на 400 000 гривень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Додамо, правоохоронці повідомили про підозру учасникам злочинної схеми, які завезли в Україну психотропних речовин на суму понад 80 млн грн. Вони також фальсифікували митну документацію для прихованого ввезення "товару".
Також на Київщині Служба безпеки України викрила масштабне угруповання наркоторговців. У дилерів вилучили рекордні за останні роки понад 20 тонн "товару".