У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів. Фото: поліція Києва

Столичні оперативники припинили діяльність торговців наркотиками. Ділкам загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Києва.

Читайте також:

Деталі справи

Організатором схеми став місцевий мешканець, який залучив до справи свого товариша.

Фігуранти справи фасували наркотичні речовини в пакетики та реалізовували з рук у руки.

У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів. Фото: поліція Києва

У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів. Фото: поліція Києва

"Вартість дози кокаїну становила близько 150 доларів США, а пігулок MDMA — до 1000 гривень. Розрахунки проводилися виключно готівкою", — кажуть поліціянти.

Під час обшуків в оселях фігурантів та в їхніх транспортних засобах поліцейські вилучили кокаїн, пігулки MDMA, гроші та електронні ваги.

"Тривають заходи зі встановлення каналів надходження заборонених речовин до столиці", — додали в поліції.

У Києві оперативники зупинили діяльність чергових наркодилерів. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що київські оперативники викрили наркодилера з "товаром" на 400 000 гривень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Додамо, правоохоронці повідомили про підозру учасникам злочинної схеми, які завезли в Україну психотропних речовин на суму понад 80 млн грн. Вони також фальсифікували митну документацію для прихованого ввезення "товару".

Також на Київщині Служба безпеки України викрила масштабне угруповання наркоторговців. У дилерів вилучили рекордні за останні роки понад 20 тонн "товару".