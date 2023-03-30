В Хмельницкой области приговорили к пожизненному лишению свободы мужчину, который насиловал ребенка

Ранее мужчина уже отбыл 10 лет заключения за изнасилование своей дочери

По позиции прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры судом апелляционной инстанции оставлен без изменений приговор суда, которым мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование 11-летней девочки. Фигурант не признал свою вину.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Прокуроры доказали, что отчим насиловал ребенка своей жены. Впервые это произошло, когда девочке было 11 лет. Муж заставлял молчать падчерицу. Он угрожал расправой над ней и ее матерью. Испугавшись за жизнь матери, девочка позвонила в полицию.

Ранее мужчина уже отбыл 10 лет тюрьмы за изнасилование своей дочери.

"Несмотря на то, что мужчина не признал своей вины, прокурор в суде первой инстанции полностью доказал его виновность. В декабре 2022 года Изяславский районный суд вынес ему приговор — пожизненное лишение свободы. Этот приговор сторона защиты обжаловала в апелляционном порядке", — говорится в сообщении.

Хмельницкий апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры.

Сведения об осужденном будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Напомним, прокуратура обжаловала приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области в отношении трех несовершеннолетних, изнасиловавших 14-летнюю девушку.

Также мы писали, что суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о "пьяных вечеринках" — Олеге Захаре, подозреваемом в сексуальном насилии. В качестве альтернативы он может внести залог в 402 тысячи гривен.

Добавим, в одном из торговых центров Киевской области злоумышленник пытался изнасиловать девушку в туалете. Совершить задуманное ему не удалось, а при попытке побега он попал в руки неравнодушных граждан.