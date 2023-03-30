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В Хмельницкой области приговорили к пожизненному лишению свободы мужчину, который насиловал ребенка

30 марта 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ранее мужчина уже отбыл 10 лет заключения за изнасилование своей дочери
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По позиции прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры судом апелляционной инстанции оставлен без изменений приговор суда, которым мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование 11-летней девочки. Фигурант не признал свою вину.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Подробности

Прокуроры доказали, что отчим насиловал ребенка своей жены. Впервые это произошло, когда девочке было 11 лет. Муж заставлял молчать падчерицу. Он угрожал расправой над ней и ее матерью. Испугавшись за жизнь матери, девочка позвонила в полицию.

Ранее мужчина уже отбыл 10 лет тюрьмы за изнасилование своей дочери.

"Несмотря на то, что мужчина не признал своей вины, прокурор в суде первой инстанции полностью доказал его виновность. В декабре 2022 года Изяславский районный суд вынес ему приговор — пожизненное лишение свободы. Этот приговор сторона защиты обжаловала в апелляционном порядке", — говорится в сообщении.

Хмельницкий апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры.

Сведения об осужденном будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Напомним, прокуратура обжаловала приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области в отношении трех несовершеннолетних, изнасиловавших 14-летнюю девушку.

Также мы писали, что суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о "пьяных вечеринках" — Олеге Захаре, подозреваемом в сексуальном насилии. В качестве альтернативы он может внести залог в 402 тысячи гривен.

Добавим, в одном из торговых центров Киевской области злоумышленник пытался изнасиловать девушку в туалете. Совершить задуманное ему не удалось, а при попытке побега он попал в руки неравнодушных граждан.

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