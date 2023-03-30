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У Хмельницькій області засудили до довічного позбавлення волі чоловіка, який ґвалтував дитину

30 березня 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Раніше чоловік вже відбув 10 років ув'язнення за зґвалтування своєї доньки
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За позиції прокурорів Хмельницької обласної прокуратури судом апеляційної інстанції залишено без змін вирок суду, яким чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі за зґвалтування 11-річної дівчинки. Фігурант не визнав своєї вини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

Прокурори довели, що вітчим ґвалтував дитину своєї дружини. Вперше це відбулося, коли дівчинці було 11 років. Чоловік змушував мовчати падчерку. Він погрожував розправою над нею та її матір’ю. Злякавшись за життя матері, дівчинка зателефонувала у поліцію. 

Раніше чоловік вже відбув 10 років ув'язнення за зґвалтування своєї доньки.

"Не дивлячись на те, що чоловік не визнав своєї вини, прокурор у суді першої інстанції повністю довів його винуватість. У грудні 2022 року Ізяславський районний суд виніс йому вирок — довічне позбавлення волі. Цей вирок сторона захисту оскаржила в апеляційному порядку", — йдеться у повідомленні.

Хмельницький апеляційний суд підтримав позицію прокуратури. 

Відомості щодо засудженого будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Нагадаємо, прокуратура оскаржила вирок Воловецького районного суду Закарпатської області щодо трьох неповнолітніх, які зґвалтували 14-річну дівчину.

Також ми писали, що суд відправив під варту третього фігуранта справи про "п’яні вечірки" — Олега Захара, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Як альтернативу він може внести заставу у 402 тисячі гривень.

Додамо, в одному із торговельних центрів Київській області зловмисник намагався зґвалтувати дівчину у туалеті. Здійснити задумане йому не вдалося, а під час спроби втечі він потрапив до рук небайдужих громадян.

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