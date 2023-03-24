Суд обрав запобіжний захід третьому організатору "блогерських вечірок" зі зґвалтуваннями

Суд взяв під варту Олега Захара

Суд відправив під варту третього фігуранта справи про "п’яні вечірки" — Олега Захара, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Як альтернативу він може внести заставу у 402 тисячі гривень.

Про це пише Watchers.Media.

Подробиці щодо засідання суду

Суд проводив слухання в закритому режимі. Прокуратура наполягала на триманні Захара під вартою. Водночас адвокат підозрюваного просив повністю відмовити в задоволенні клопотання.

На слухання прийшли люди з групи підтримки підозрюваного. Четверо з них подали заяви про взяття Захара на поруки.

Двох інших організаторів "пʼяних вечірок" — Андрія Ярину та Ярослава Домбровського — поліція затримала на початку лютого 2023. Їм загрожує до 7 років вʼязниці. Наразі за клопотанням прокуратури Ярина і Домбровський перебувають під вартою.

Зазначимо, Олегу Захару повідомили про підозру в сексуальному насильстві, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 153 КК України), 22 березня.

Що відомо про вечірки зі зґвалтуваннями

За даними слідства, група молодих людей створювала контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок. Вони розпивали з ними спиртні напої, після чого здійснювали вульгарні дії, знімаючи все це на власні мобільні телефони.

Відео за участі жінок викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

Нагадаємо, у лютому двом блогерам, які у Києві знущалися над дівчатами, оголосили підозру. Їх звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру.

Омбудсмен Дмитро Лубінець, коментуючи скандал навколо вечірок, на яких принижували дівчат, звернувся до Головного управління Національної поліції та Офісу генерального прокурора щодо забезпечення проведення невідкладного, неупередженого та ефективного розслідування вчинених правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.