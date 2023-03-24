Суд избрал меру пресечения третьему организатору "блогерских вечеринок" с изнасилованиями

Суд заключил под стражу Олега Захара

Суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о "пьяных вечеринках" — Олега Захара, подозреваемого в сексуальном насилии. В качестве альтернативы он может внести залог в 402 тысячи гривен.

Об этом пишет Watchers.Media.

Подробности о заседании суда

Суд проводил слушания в закрытом режиме. Прокуратура настаивала на задержании Захара под стражей. В то же время адвокат подозреваемого просил полностью отказать в удовлетворении ходатайства.

На слушания пришли люди из группы поддержки подозреваемого. Четверо из них подали заявления о взятии Захара на поруки.

Двух других организаторов "пьяных вечеринок" — Андрея Ярину и Ярослава Домбровского — полиция задержала в начале февраля 2023 года. Им грозит до 7 лет тюрьмы. По ходатайству прокуратуры Ярина и Домбровский находятся под стражей.

Отметим, Олегу Захару сообщили о подозрении в сексуальном насилии, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 153 УК Украины), 22 марта.

Что известно о вечеринках с изнасилованиями

По данным следствия, группа молодых людей создавала контент сексуально-насильственного характера с участием женщин. Они распивали с ними спиртные напитки, после чего совершали пошлые действия, снимая все это на собственные мобильные телефоны.

Видео с участием женщин выкладывали в телеграмм-канал и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии.

Напомним, в феврале двум блоггерам, которые в Киеве издевались над девушками, объявили подозрение. Они обвиняются в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя скандал вокруг вечеринок, на которых унижали девушек, обратился в Главное управление Национальной полиции и Офис генерального прокурора по поводу обеспечения проведения безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенных правонарушений и привлечения виновных к уголовной ответственности.