Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В ДБР рассказали, какое имущество Дубинского оказалось под арестом arrow

В ДБР рассказали, какое имущество Дубинского оказалось под арестом

23 ноября 2023 16:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ДБР рассказали, какое имущество Дубинского оказалось под арестом
Нардеп Александр Дубинский. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене. Под запретом оказались даже автомобили и недвижимость, зарегистрированные на мать и бывшую жену нардепа.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Читайте также:

Арест имущества Дубинского

По информации ГБР, арестовано 39 объектов недвижимости, в частности, 23 квартиры в столице, восемь земельных участков, два жилых дома в Киеве и области и 15 автомобилей.

По результатам расследования стало известно, что Дубинский и его семья в течение последних лет стали владельцами большого количества квартир, автомобилей, двух домов и семидесяти соток земли на общую сумму около двух с половиной миллионов долларов.

Незаконные финансовые операции Дубинского

Указывается, что официальные доходы задержанного не давали возможности в получении такого количества имущества.

"Нардепом, его матерью и на сегодняшний день уже бывшей женой в течение 2008 — 2023 годов проведены рисковые финансовые операции на миллионные суммы, в том числе с наличными. Они значительно превышают официально полученные доходы, что может свидетельствовать о легализации средств через приобретение семьей высоколиквидных активов, а также зачислением денег на депозитные счета", — отметили в ДБР.

Офисом Генпрокурора осуществляется досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания имущества, полученного незаконным путем.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому в виде содержания под стражей 60 суток.

Департамент по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Украины раскрыл детали условий пребывания в следственном изоляторе временного содержания действующего народного депутата Александра Дубинского. У него стандартная камера, оборудованная мебелью и другим инвентарем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме