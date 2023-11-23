В ДБР рассказали, какое имущество Дубинского оказалось под арестом

Нардеп Александр Дубинский. Фото: Новини.LIVE

Суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене. Под запретом оказались даже автомобили и недвижимость, зарегистрированные на мать и бывшую жену нардепа.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Арест имущества Дубинского

По информации ГБР, арестовано 39 объектов недвижимости, в частности, 23 квартиры в столице, восемь земельных участков, два жилых дома в Киеве и области и 15 автомобилей.

По результатам расследования стало известно, что Дубинский и его семья в течение последних лет стали владельцами большого количества квартир, автомобилей, двух домов и семидесяти соток земли на общую сумму около двух с половиной миллионов долларов.

Незаконные финансовые операции Дубинского

Указывается, что официальные доходы задержанного не давали возможности в получении такого количества имущества.

"Нардепом, его матерью и на сегодняшний день уже бывшей женой в течение 2008 — 2023 годов проведены рисковые финансовые операции на миллионные суммы, в том числе с наличными. Они значительно превышают официально полученные доходы, что может свидетельствовать о легализации средств через приобретение семьей высоколиквидных активов, а также зачислением денег на депозитные счета", — отметили в ДБР.

Офисом Генпрокурора осуществляется досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания имущества, полученного незаконным путем.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому в виде содержания под стражей 60 суток.

Департамент по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Украины раскрыл детали условий пребывания в следственном изоляторе временного содержания действующего народного депутата Александра Дубинского. У него стандартная камера, оборудованная мебелью и другим инвентарем.