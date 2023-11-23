Суд заарештував майно нардепа Дубінського та його родини

Нардеп Олександр Дубінський в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Печерський суд Києва заарештував майно народного депутата Олександра Дубінського, а також майно його матері та колишньої дружини. Його підозрюють у державній зраді.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Арешт майна нардепа Дубінського

Як відомо, 22 листопада в Єдиному реєстрі судових рішень з'явилося рішення про арешт майна Олександра Дубінського, його матері, а також колишньої дружини. Це трапилося через досудове розслідування ДБР у кримінальному провадженні щодо відмивання грошей та ухилення від податків.

Йдеться про 24 квартири, 17 автомобілів, два будинки та 70 соток землі вартістю 2,5 млн доларів

Зокрема, сам Дубінський придбав дві квартири вартістю 100 тисяч доларів у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на столичному Подолі, шість земельних ділянок у селі Хотів під Києвом, на двох з яких звели маєтки, земельну ділянку з будинком у Соломʼянському районі Києва, квартиру в елітному житловому комплексі "Французький квартал" у Печерському районі Києва, квартиру на масиві Теремки в Києві. Станом на листопад 2019 року нардепу належало сім автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Офіційні доходи родини за період з 2003 по 2022 рік становили 19,57 мільйона гривень, а загальна вартість майна Дубінського, його матері та колишньої дружини становить $2,5 мільйона (приблизно 57,85 мільйона гривень, а це майже втричі більше за офіційні доходи).

Нагадаємо, 14 листопада Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою 60 діб. Як відомо, він підозрюється в державній зраді.

Також ми писали, що вже незабаром Верховна Рада України може виключити скандального нардепа Олександра Дубінського з комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. "Слуга народу" вже готує відповідну постанову.