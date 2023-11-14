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Суд обрав запобіжний захід Дубінському — що відомо

14 листопада 2023 03:14
оновлено: 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Суд обрав запобіжний захід Дубінському — що відомо
Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою 60 діб. Як відомо, він підозрюється в державній зраді.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що Дубінського відправлять у СІЗО на 60 діб без альтернативи застави. Засідання суду проводилося за закритими дверима, оскільки в матеріалах справи міститься державна таємниця.

Пропозицію провести засідання в закритому режимі висунув прокурор, однак адвокати та сам підозрюваний заперечили, спираючись на те, що "матеріалах клопотання немає жодних аргументів, які б вказували на державну таємницю". Суддя ж пристала на пропозицію прокурора й проводила засідання закрито.

Дубінський у коментарі виданню заявив, що аргументи обвинувачення не містять жодного факту здійснення ним державної зради. Всі звинувачення базуються на свідченнях особи, яка півтора року тому почала співпрацювати зі слідством у справі Андрія Деркача та дала на нього всі покази, включаючи створення злочинної організації, у якій він брав участь.

"Ці матеріали досліджувалися НАБУ, також були передані в Шевченківський суд і всі його покази стали основою для того, щоб він сів у в’язницю на 5 років за державну зраду за згодою зі слідством. Там жодної згадки про Дубінського немає", — розповів Дубінський Суспільному.

Нагадаємо, що вчора, 13 листопада, розпочалося закрите судове засідання з нагоди обрання Олександру Дубінському запобіжного заходу. Його підозрюють у державній зраді, за версією слідства, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.

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