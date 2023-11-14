Суд избрал меру пресечения Дубинскому — что известно

Народный депутат Александр Дубинский. Фото: Новини.LIVE

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому в виде содержания под стражей 60 суток. Как известно, он подозревается в государственной измене.

Об этом сообщает Суспільне.

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Отмечается, что Дубинского отправят в СИЗО на 60 дней без альтернативы залогу. Заседание суда проводилось за закрытой дверью, поскольку в материалах дела содержится государственная тайна.

Предложение провести заседание в закрытом режиме выдвинул прокурор, однако адвокаты и сам подозреваемый возразили, опираясь на то, что в "материалах ходатайства нет никаких аргументов, указывающих на государственную тайну". Судья же приняла предложение прокурора и проводила заседание закрыто.

Дубинский в комментарии изданию заявил, что аргументы обвинения не содержат ни одного факта осуществления им государственной измены. Все обвинения базируются на показаниях личности, которая полтора года назад начала сотрудничать со следствием по делу Андрея Деркача и дала на него все показания, включая создание преступной организации, в которой он участвовал.

"Эти материалы исследовались НАБУ, также были переданы в Шевченковский суд и все его показы стали основой для того, чтобы он сел в тюрьму на 5 лет за государственную измену по согласию со следствием. Там никакого упоминания о Дубинском нет", — рассказал Дубинский Суспільному.

Напомним, что вчера, 13 ноября, началось закрытое судебное заседание по случаю избрания Александру Дубинскому меры пресечения. Он подозревается в государственной измене, по версии следствия, он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России.