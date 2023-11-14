Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Суд избрал меру пресечения Дубинскому — что известно arrow

Суд избрал меру пресечения Дубинскому — что известно

14 ноября 2023 03:14
обновлено: 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Суд избрал меру пресечения Дубинскому — что известно
Народный депутат Александр Дубинский. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому в виде содержания под стражей 60 суток. Как известно, он подозревается в государственной измене.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Запобіжний захід Дубінському

Отмечается, что Дубинского отправят в СИЗО на 60 дней без альтернативы залогу. Заседание суда проводилось за закрытой дверью, поскольку в материалах дела содержится государственная тайна.

Предложение провести заседание в закрытом режиме выдвинул прокурор, однако адвокаты и сам подозреваемый возразили, опираясь на то, что в "материалах ходатайства нет никаких аргументов, указывающих на государственную тайну". Судья же приняла предложение прокурора и проводила заседание закрыто.

Дубинский в комментарии изданию заявил, что аргументы обвинения не содержат ни одного факта осуществления им государственной измены. Все обвинения базируются на показаниях личности, которая полтора года назад начала сотрудничать со следствием по делу Андрея Деркача и дала на него все показания, включая создание преступной организации, в которой он участвовал.

"Эти материалы исследовались НАБУ, также были переданы в Шевченковский суд и все его показы стали основой для того, чтобы он сел в тюрьму на 5 лет за государственную измену по согласию со следствием. Там никакого упоминания о Дубинском нет", — рассказал Дубинский Суспільному.

Напомним, что вчера, 13 ноября, началось закрытое судебное заседание по случаю избрания Александру Дубинскому меры пресечения. Он подозревается в государственной измене, по версии следствия, он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме