Суд арестовал имущество нардепа Дубинского и его семьи

Нардеп Александр Дубинский в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Печерский суд Киева арестовал имущество народного депутата Александра Дубинского, а также имущество его матери и бывшей супруги. Его подозревают в государственной измене.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Арест имущества нардепа Дубинского

Как известно, 22 ноября в Едином реестре судебных решений появилось решение об аресте имущества Александра Дубинского, его матери, а также бывшей супруги. Это произошло из-за досудебного расследования ДБР в уголовном производстве по отмыванию денег и уклонению от налогов.

Речь идет о 24 квартирах, 17 автомобилях, двух домах и 70 соток земли стоимостью 2,5 млн долларов

В частности, сам Дубинский приобрел две квартиры стоимостью 100 тысяч долларов в пентхаусе 5-звездочного Fairmont Grand Hotel на столичном Подоле, шесть земельных участков в селе Хотов под Киевом, на двух из которых построили поместья, земельный участок с домом в Соломенском районе Киева, квартиру в элитном жилом комплексе "Французский квартал" в Печерском районе Киева, квартиру на массиве Теремки в Киеве. На ноябрь 2019 года нардепу принадлежало семь автомобилей, среди которых Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda и Subaru.

Официальные доходы семьи за период с 2003 по 2022 год составляли 19,57 миллиона гривен, а общая стоимость имущества Дубинского, его матери и бывшей жены составляет 2,5 миллиона долларов (примерно 57,85 миллиона гривен, а это почти втрое больше официальных доходов).

Напомним, 14 ноября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому в виде содержания под стражей 60 суток. Как известно, он подозревается в государственной измене.

Также мы писали, что уже скоро Верховная Рада Украины может исключить скандального нардепа Александра Дубинского из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. "Слуга народа" уже готовит соответствующее постановление.