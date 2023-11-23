У ДБР розповіли, яке майно Дубінського опинилося під арештом

Нардеп Олександр Дубінський. Фото: Новини.LIVE

Суд наклав арешт на майно народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Під забороною опинилися навіть автівки та нерухомість, що зареєстровані на матір та колишню дружину нардепа.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Арешт майна Дубінського

За інформацією ДБР, арештовано 39 об’єктів нерухомості, зокрема 23 квартири в столиці, вісім земельних ділянок, два житлові будинки у Києві й області та 15 автомобілів.

За результатами розслідування стало відомо, що Дубінський та його сім'я протягом кількох останніх років стали власниками великої кількості квартир, автомобілів, двох будинків і сімдесяти соток землі на загальну суму близько двох з половиною мільйонів доларів.

Незаконні фінансові операції Дубінського

Зазначається, що офіційні доходи затриманого не давали можливості для отримання такої кількості майна.

"Нардепом, його матір’ю та на сьогодні вже колишньою дружиною протягом 2008–2023 років проведено ризикові фінансові операції на мільйонні суми, у тому числі з готівкою. Вони значно перевищують офіційно отримані доходи, що може свідчити про легалізацію коштів через придбання родиною високоліквідних активів, а також зарахуванням грошей на депозитні рахунки", — зазначили у ДБР.

Наразі Офісом Генпрокурора здійснюється досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків та відмивання майна, одержаного незаконним шляхом.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою 60 діб.

Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розкрив деталі умов перебування у слідчому ізоляторі тимчасового тримання чинного народного депутата Олександра Дубінського. У нього стандартна камера, облаштована меблями та іншим інвентарем.