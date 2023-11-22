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У Мін'юсті розповіли, в яких умовах Дубінського утримують в СІЗО

22 листопада 2023 22:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Мін'юсті розповіли, в яких умовах Дубінського утримують в СІЗО
Нардеп Олександр Дубінський у залі суду. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розкрив деталі умов перебування у слідчому ізоляторі тимчасового тримання чинного народного депутата Олександра Дубінського. У нього стандартна камера, облаштована меблями та іншим інвентарем.

Про це повідомляє Hromadske.

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Умови перебування у СІЗО для Дубінського

Дубінський перебуває під вартою у "Київському слідчому ізоляторі". 

"Нардеп перебуває у стандартній (не платній) камері разом зі ще одним ув’язненим. Вона облаштована інвентарем, меблями та предметами господарського призначення. Дубінський має індивідуальне спальне місце та необхідний комплект постільної білизни", — повідомили у Мін'юсті.

Скарг, заяв і пропозицій щодо умов тримання від Дубінського до адміністрації СІЗО наразі не надходило. Стосовно наявності привілеїв у Дубінського під час перебування, відомство зазначило, що вони відсутні і це заборонено законом.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою 60 діб. Як відомо, він підозрюється в державній зраді.

Вже незабаром Верховна Рада України може виключити скандального нардепа Олександра Дубінського з комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. "Слуга народу" вже готує відповідну постанову.

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