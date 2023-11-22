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В Минюсте рассказали, в каких условиях Дубинского содержат в СИЗО

22 ноября 2023 22:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Минюсте рассказали, в каких условиях Дубинского содержат в СИЗО
Нардеп Александр Дубинский в зале суда. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины раскрыл детали условий пребывания в следственном изоляторе временного содержания действующего народного депутата Александра Дубинского. У него стандартная камера, оборудованная мебелью и другим инвентарем.

Об этом сообщает Hromadske.

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Условия пребывания в СИЗО для Дубинского

Дубинский находится под стражей в "Киевском следственном изоляторе".

"Нардеп находится в стандартной (не платной) камере вместе с еще одним заключенным. Она оснащена инвентарем, мебелью и предметами хозяйственного назначения. Дубинский имеет индивидуальное спальное место и необходимый комплект постельного белья", — сообщили в Минюсте.

Жалоб, заявлений и предложений по условиям содержания от Дубинского в администрацию СИЗО пока не поступало. Относительно наличия привилегий у Дубинского во время пребывания ведомство отметило, что они отсутствуют и это запрещено законом.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому в виде содержания под стражей 60 суток. Как известно, он подозревается в государственной измене.

Уже в скором времени Верховная Рада Украины может исключить скандального нардепа Александра Дубинского из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. "Слуга народа" уже готовит соответствующее постановление.

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