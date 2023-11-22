В Минюсте рассказали, в каких условиях Дубинского содержат в СИЗО
Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины раскрыл детали условий пребывания в следственном изоляторе временного содержания действующего народного депутата Александра Дубинского. У него стандартная камера, оборудованная мебелью и другим инвентарем.
Об этом сообщает Hromadske.
Условия пребывания в СИЗО для Дубинского
Дубинский находится под стражей в "Киевском следственном изоляторе".
"Нардеп находится в стандартной (не платной) камере вместе с еще одним заключенным. Она оснащена инвентарем, мебелью и предметами хозяйственного назначения. Дубинский имеет индивидуальное спальное место и необходимый комплект постельного белья", — сообщили в Минюсте.
Жалоб, заявлений и предложений по условиям содержания от Дубинского в администрацию СИЗО пока не поступало. Относительно наличия привилегий у Дубинского во время пребывания ведомство отметило, что они отсутствуют и это запрещено законом.
Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому в виде содержания под стражей 60 суток. Как известно, он подозревается в государственной измене.
Уже в скором времени Верховная Рада Украины может исключить скандального нардепа Александра Дубинского из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. "Слуга народа" уже готовит соответствующее постановление.
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