В Минюсте рассказали, в каких условиях Дубинского содержат в СИЗО

Нардеп Александр Дубинский в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины раскрыл детали условий пребывания в следственном изоляторе временного содержания действующего народного депутата Александра Дубинского. У него стандартная камера, оборудованная мебелью и другим инвентарем.

Об этом сообщает Hromadske.

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Дубинский находится под стражей в "Киевском следственном изоляторе".

"Нардеп находится в стандартной (не платной) камере вместе с еще одним заключенным. Она оснащена инвентарем, мебелью и предметами хозяйственного назначения. Дубинский имеет индивидуальное спальное место и необходимый комплект постельного белья", — сообщили в Минюсте.

Жалоб, заявлений и предложений по условиям содержания от Дубинского в администрацию СИЗО пока не поступало. Относительно наличия привилегий у Дубинского во время пребывания ведомство отметило, что они отсутствуют и это запрещено законом.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому в виде содержания под стражей 60 суток. Как известно, он подозревается в государственной измене.

Уже в скором времени Верховная Рада Украины может исключить скандального нардепа Александра Дубинского из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. "Слуга народа" уже готовит соответствующее постановление.