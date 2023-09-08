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Теперь без недвижимости и авто: на активы Коломойского наложили арест

8 сентября 2023 17:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Теперь без недвижимости и авто: на активы Коломойского наложили арест
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: ua.depositphotos.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

НАБУ и САП наложили арест на активы бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка после оглашения ему подозрения. Речь идет об украинском олигархе Игоре Коломойском.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Для чего это было сделано

"Это обусловлено необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка" в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенного организованной группой", — отмечают в сообщении.

Арест на активы олигарха наложили на 48 часов. Их стоимость — более трех миллиардов гривен.

Что было арестовано

"На основании постановления Директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью свыше 3 млрд грн, а также почти на 1 тысячу объектов недвижимого имущества и более 1,6 тысячи транспортных средств и суден", — говорится в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

арест на имущество Коломойского
Инфографика: НАБУ и САП

Правоохранители направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого.

Что известно о деле Коломойского

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

После этого Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течении 60 дней с альтернативой внесения залога.

В свою очередь адвокаты Игоря Коломойского заявили, что олигарх не будет вносить залог в размере более 509 млн гривен. Также они готовят апелляцию на решение суда.

Напомним, следователи НАБУ с согласия руководства САП донесли до эксглавного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" (Игоря Коломойского) и пятерых его соратников информацию о подозрении в незаконном присвоении денежных активов банка. Подозреваемые присвоили себе сумму, превышающую 9,2 млрд гривен.

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