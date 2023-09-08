Тепер без нерухомості та авто: на активи Коломойського наклали арешт

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: ua.depositphotos.com

НАБУ та САП наклали арешт на активи колишнього бенефіціарного власника Приватбанку після оголошення йому підозри. Йдеться про українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Для чого це було зроблено

"Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою", — зазначають у повідомленні.

Арешт на активи олігарха наклали на 48 годин. Їхня вартість — понад три мільярда гривень.

Що було арештовано

"На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тисяча об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тисяч транспортних засобів та суден", — йдеться у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

Інфографіка: НАБУ та САП

Наразі правоохоронці направили до Вищого антикорупційного суду клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваного.

Що відомо про справу Коломойського

2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Після цього Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про запобіжний захід бізнесмену. Йдеться про укладання протягом 60 днів із альтернативою внесення застави.

У свою чергу, адвокати Ігоря Коломойського заявили, що олігарх не вноситиме заставу у розмірі понад 509 млн гривень. Також вони готують апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, слідчі НАБУ за згодою керівництва САП донесли до ексголовного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" (Ігоря Коломойського) та п'ятьох його соратників інформацію про підозру у незаконному привласненні грошових активів банку. Підозрювані привласнили собі суму, що перевищує 9,2 млрд гривень.