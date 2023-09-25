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Судят как иностранного гражданина: Коломойский прокомментировал процесс против него

25 сентября 2023 17:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Судят как иностранного гражданина: Коломойский прокомментировал процесс против него
Олигарх Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Судебный процесс над Игорем Коломойским продолжается как над иностранным гражданином, рассказал сам олигарх. Также он заявил журналистам, что его держат в нормальных условиях и нареканий на судебный процесс у него нет.

Об этом сообщили в Новини.LIVE.

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Когда олигархи спросили о наличии паспортов других государств, он традиционно пошутил о "тройном гражданстве".

Коломойский также признался журналистам, что не ожидал, что его захотят взять на поруки такое количество людей.

В зале суда присутствовали бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также телеведущие канала "1+1" Юрий Горбунов, Алла Мазур и Наталья Мосейчук.

Также Коломойский заявил, что "убегать никуда не собирается" и надеется на восстановление справедливости.

Дело Игоря Коломойского

Ранее мы сообщали, что олигарх Игорь Коломойский является фигурантом в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра. Отмечается, что запросы на экстрадицию бизнесмена в США не посылали Украине.

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

После этого Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

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