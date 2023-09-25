Судят как иностранного гражданина: Коломойский прокомментировал процесс против него
Судебный процесс над Игорем Коломойским продолжается как над иностранным гражданином, рассказал сам олигарх. Также он заявил журналистам, что его держат в нормальных условиях и нареканий на судебный процесс у него нет.
Об этом сообщили в Новини.LIVE.
Суд над Игорем Коломойским
Когда олигархи спросили о наличии паспортов других государств, он традиционно пошутил о "тройном гражданстве".
Коломойский также признался журналистам, что не ожидал, что его захотят взять на поруки такое количество людей.
В зале суда присутствовали бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также телеведущие канала "1+1" Юрий Горбунов, Алла Мазур и Наталья Мосейчук.
Также Коломойский заявил, что "убегать никуда не собирается" и надеется на восстановление справедливости.
Дело Игоря Коломойского
Ранее мы сообщали, что олигарх Игорь Коломойский является фигурантом в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра. Отмечается, что запросы на экстрадицию бизнесмена в США не посылали Украине.
2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.
После этого Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.