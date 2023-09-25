Судять, як іноземного громадянина: Коломойський прокоментував процес проти нього

Олігарх Ігор Коломойський у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Судовий процес над Ігорем Коломойським триває, як над іноземним громадянином, розповів сам олігарх. Також він заявив журналістам, що його тримають у нормальних умовах та нарікань на судовий процес у нього немає.

Про це повідомили у Новини.LIVE.

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Коли олігархи запитали про наявність паспортів інших держав, то він традиційно пожартував про "потрійне громадянство".

Коломойський також зізнався журналістам, що не очікував, що його захочуть взяти на поруки така кількість людей.

У залі суду були присутні колишній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, а також телеведучі каналу "1+1" Юрій Горбунов, Алла Мазур і Наталія Мосейчук.

Також Коломойський заявив, що "тікати нікуди не збирається" і сподівається на відновлення справедливості.

Справа Ігоря Коломойського

Раніше ми повідомляли, олігарх Ігор Коломойський є фігурантом у матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Зазначається, що запитів на екстрадицію бізнесмена до США не надсилали Україні.

2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Після цього Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави.

Своєю чергою адвокати Ігоря Коломойського заявили, що олігарх не вноситиме заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень. Також вони готують апеляцію на рішення суду.