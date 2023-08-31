Суд по делу убийства добровольца Щербины перенесли: какая причина

Заседание суда по убийству добровольца Алексея Щербины. Фото: Следствие.

Сегодня Апелляционный суд столицы должен был принимать решение о возвращении под стражу подозреваемых в убийстве Алексея Щербины. Однако заседание не состоялось из-за стационарного лечения обвиняемого.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Заседание по делу о убийстве добровольца

Между нацгвардейцами, пришедшими отстаивать честь погибшего товарища, и адвокатом возникла перепалка.

Напомним, в октябре 2022 года трое мужчин на столичных Теремках убили военнослужащего Алексея Щербину.

Ранее мы рассказывали, что в Великобритании в Суде короны Манчестера приговорили к пожизненному лишению свободы медсестру Люси Летби. 33-летняя женщина намеренно убивала младенцев в больнице, где работала.

Напоминаем, патрульная, которую избил мужчина в Днепре, до сих пор находится в больнице. У нее серьезные травмы лица и конечностей. Нападающий был застрелен напарником полицейского.