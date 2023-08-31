Суд у справі убивства добровольця Щербини перенесли: яка причина
Сьогодні Апеляційний суд столиці мав ухвалювати рішення про повернення під варту підозрюваних у вбивстві Олексія Щербини. Однак засідання не відбулося через стаціонарне лікування обвинуваченого.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Засідання у справі вбивства добровольця
Між нацгвардійцями, які прийшли відстоювати честь загиблого побратима, та адвокаткою виникла перепалка.
Нагадаємо, в жовтні 2022 року троє чоловіків на столичних Теремках убили військовослужбовця Олексія Щербину.
Раніше ми розповідали, двох підозрюваних у справі вбивства добровольця Олексія Щербини випустили під заставу в розмірі 800 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в жовтні 2022 року в Києві внаслідок конфлікту двох водіїв убили військового Олексія Щербину. Чоловіка побили, а потім у нього вистрелили.
Додамо, Олексія Щербину застрелили через зауваження за паркомісце просто під під’їздом.