Суд у справі убивства добровольця Щербини перенесли: яка причина

Засідання суду у справі вбивства добровольця Олексія Щербини. Фото: Слідство.Інфо

Сьогодні Апеляційний суд столиці мав ухвалювати рішення про повернення під варту підозрюваних у вбивстві Олексія Щербини. Однак засідання не відбулося через стаціонарне лікування обвинуваченого.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Між нацгвардійцями, які прийшли відстоювати честь загиблого побратима, та адвокаткою виникла перепалка.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року троє чоловіків на столичних Теремках убили військовослужбовця Олексія Щербину.

Раніше ми розповідали, двох підозрюваних у справі вбивства добровольця Олексія Щербини випустили під заставу в розмірі 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в жовтні 2022 року в Києві внаслідок конфлікту двох водіїв убили військового Олексія Щербину. Чоловіка побили, а потім у нього вистрелили.

Додамо, Олексія Щербину застрелили через зауваження за паркомісце просто під під’їздом.