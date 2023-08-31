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Суд у справі убивства добровольця Щербини перенесли: яка причина

31 серпня 2023 17:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Суд у справі убивства добровольця Щербини перенесли: яка причина
Засідання суду у справі вбивства добровольця Олексія Щербини. Фото: Слідство.Інфо
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні Апеляційний суд столиці мав ухвалювати рішення про повернення під варту підозрюваних у вбивстві Олексія Щербини. Однак засідання не відбулося через стаціонарне лікування обвинуваченого.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Засідання у справі вбивства добровольця

Між нацгвардійцями, які прийшли відстоювати честь загиблого побратима, та адвокаткою виникла перепалка. 

Нагадаємо, в жовтні 2022 року троє чоловіків на столичних Теремках убили військовослужбовця Олексія Щербину.

Раніше ми розповідали, двох підозрюваних у справі вбивства добровольця Олексія Щербини випустили під заставу в розмірі 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в жовтні 2022 року в Києві внаслідок конфлікту двох водіїв убили військового Олексія Щербину. Чоловіка побили, а потім у нього вистрелили.

Додамо, Олексія Щербину застрелили через зауваження за паркомісце просто під під’їздом.

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