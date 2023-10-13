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Суд избрал меры пресечения работникам Тернопольского ТЦК, которые пытали мужчин

13 октября 2023 18:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Суд избрал меры пресечения работникам Тернопольского ТЦК, которые пытали мужчин
Работник ТЦК у следователя ГБР. Фото: ГПУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Городской районный суд Тернополя избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского ТЦК СП, которые беспощадно пытали мужчин. Также обоих подозреваемых отстранили от занимаемых должностей.

Об этом говорится в сообщении Госбюро расследований.

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Ночной арест за пытки

По сообщению, суд назначил двоим преступникам ночной домашний арест. Судебный вердикт получил командир и солдат-гранатометчик отдела охраны этого военкомата.

Также солдату инкриминируют еще и незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УКУ).

Отмечается, что 6 октября солдат-гранатометчик, применяя физическую силу, задержал и доставил в ТЦК местного жителя. Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили прямо в помещении военкомата. Видео избиения попало в соцсети. На нем солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, лежащим на кроватях.

Напомним, что ранее ГПУ начала расследование по злостному инциденту избиения мужчин в этом ТЦК. Также там отреагировали на видео, где сотрудники "упаковывали" в автобус местных жителей.

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