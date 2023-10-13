Суд избрал меры пресечения работникам Тернопольского ТЦК, которые пытали мужчин

Работник ТЦК у следователя ГБР. Фото: ГПУ

Городской районный суд Тернополя избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского ТЦК СП, которые беспощадно пытали мужчин. Также обоих подозреваемых отстранили от занимаемых должностей.

Об этом говорится в сообщении Госбюро расследований.

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Ночной арест за пытки

По сообщению, суд назначил двоим преступникам ночной домашний арест. Судебный вердикт получил командир и солдат-гранатометчик отдела охраны этого военкомата.

Также солдату инкриминируют еще и незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УКУ).

Отмечается, что 6 октября солдат-гранатометчик, применяя физическую силу, задержал и доставил в ТЦК местного жителя. Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили прямо в помещении военкомата. Видео избиения попало в соцсети. На нем солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, лежащим на кроватях.

Напомним, что ранее ГПУ начала расследование по злостному инциденту избиения мужчин в этом ТЦК. Также там отреагировали на видео, где сотрудники "упаковывали" в автобус местных жителей.