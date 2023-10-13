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Суд обрав запобіжні заходи працівникам Тернопільського ТЦК, які катували чоловіків

13 жовтня 2023 18:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Суд обрав запобіжні заходи працівникам Тернопільського ТЦК, які катували чоловіків
Працівник ТЦК у слідчого ДБР. Фото: ГПУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міськрайонний суд Тернополя обрав запобіжні заходи двом працівникам Тернопільського ТЦК СП, які нещадно катували чоловіків. Також обох підозрюваних відсторонили від займаних посад.

Про це йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань.

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Нічний арешт за катування

За повідомленням, суд призначив двом злочинцям нічний домашній арешт. Судовий вердикт отримали командир та солдат-гранатометник відділу охорони цього військкомату.

Також солдатові інкримінують ще й незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 ККУ).

Зазначається, що 6 жовтня солдат-гранатометник, застосовуючи фізичну силу, затримав та доправив до ТЦК місцевого мешканця. Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили прямісінько у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.

Нагадаємо, що раніше ГПУ почала розслідування щодо злісного інциденту побиття чоловіків у цьому ТЦК. Також там відреагували на відео, де співробітники "пакували" в автобус місцевих мешканців. 

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