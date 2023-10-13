Суд обрав запобіжні заходи працівникам Тернопільського ТЦК, які катували чоловіків
Міськрайонний суд Тернополя обрав запобіжні заходи двом працівникам Тернопільського ТЦК СП, які нещадно катували чоловіків. Також обох підозрюваних відсторонили від займаних посад.
Про це йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань.
Нічний арешт за катування
За повідомленням, суд призначив двом злочинцям нічний домашній арешт. Судовий вердикт отримали командир та солдат-гранатометник відділу охорони цього військкомату.
Також солдатові інкримінують ще й незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 ККУ).
Зазначається, що 6 жовтня солдат-гранатометник, застосовуючи фізичну силу, затримав та доправив до ТЦК місцевого мешканця. Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили прямісінько у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.
Нагадаємо, що раніше ГПУ почала розслідування щодо злісного інциденту побиття чоловіків у цьому ТЦК. Також там відреагували на відео, де співробітники "пакували" в автобус місцевих мешканців.
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