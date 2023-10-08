Побиття мобілізованих у Тернопільському ТЦК: прокуратура розпочала розслідування

Побиття мобілізованих у Тернополі. Фото: скриншот з відео

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття двох мобілізованих у Тернополі. Сталося це у місцевому ТЦК та СП.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Деталі справи

Зазначається, що на кадрах відео, яке опублікували у соцмережах, видно, як працівники ТЦК та СП б'ють двох військовозобов'язаних, які лежали на ліжках.

"Попередня правова кваліфікація — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису

Що кажуть в ДБР

Своєю чергою у Державному бюро розслідувань додали, що працівниками відомства було розпочато розслідування щодо факту побиття військовозобов'язаних.

"На гарячу лінію ТУ ДБР у Львові надійшо повідомлення про те, що близько опівночі 6 жовтня працівники Тернопільського міського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, застосовуючи фізичну силу, затримали місцевого мешканця. Завдаючи ударів, його заштовхали до автомобілю, відео цього інциденту невдовзі з’явилося у соцмережах", — розповіли у повідомленні.

Крім того, як повідомлялося раніше, було зафіксовано напад на мобілізованих у Тернопільському ТЦК та СП.

Тому співробітники ДБР наразі з'ясовують всі обставини цього злочинного випадку.

Скриншот допису

Що відомо

Раніше соцмережами поширилося відео, на якому співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Тернополі застосовують фізичне насильство до людей. На такий інцидент відрегував мер міста та місцевий військкомат.

Нагадаємо, у Тернополі стався скандальний інцидент: військового не пустили до місцевого кафе через його військову форму. Охоронець обґрунтував це наявністю дрес-коду в барі, невідповідність якому була спричинена камуфляжним одягом військового.