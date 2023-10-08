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Побиття мобілізованих у Тернопільському ТЦК: прокуратура розпочала розслідування

8 жовтня 2023 14:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Побиття мобілізованих у Тернопільському ТЦК: прокуратура розпочала розслідування
Побиття мобілізованих у Тернополі. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття двох мобілізованих у Тернополі. Сталося це у місцевому ТЦК та СП.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Деталі справи

Зазначається, що на кадрах відео, яке опублікували у соцмережах, видно, як працівники ТЦК та СП б'ють двох військовозобов'язаних, які лежали на ліжках. 

"Попередня правова кваліфікація — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні. 

Тернопільський ТЦК
Скриншот допису

Що кажуть в ДБР

Своєю чергою у Державному бюро розслідувань додали, що працівниками відомства було розпочато розслідування щодо факту побиття військовозобов'язаних.

"На гарячу лінію ТУ ДБР у Львові надійшо повідомлення про те, що близько опівночі 6 жовтня працівники Тернопільського міського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, застосовуючи фізичну силу, затримали місцевого мешканця. Завдаючи ударів, його заштовхали до автомобілю, відео цього інциденту невдовзі з’явилося у соцмережах", — розповіли у повідомленні.

Крім того, як повідомлялося раніше, було зафіксовано напад на мобілізованих у Тернопільському ТЦК та СП. 

Тому співробітники ДБР наразі з'ясовують всі обставини цього злочинного випадку. 

побиття мобілізованих у Тернополі
Скриншот допису

Що відомо

Раніше соцмережами поширилося відео, на якому співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Тернополі застосовують фізичне насильство до людей. На такий інцидент відрегував мер міста та місцевий військкомат.

Нагадаємо, у Тернополі стався скандальний інцидент: військового не пустили до місцевого кафе через його військову форму. Охоронець обґрунтував це наявністю дрес-коду в барі, невідповідність якому була спричинена камуфляжним одягом військового.

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