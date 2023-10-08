Избиение мобилизованных в Тернопольском ТЦК: прокуратура начала расследование

Избиение мобилизованных в Тернополе. Фото: скриншот с видео

Правоохранители начали уголовное производство из-за избиения двух мобилизованных в Тернополе. Произошло это в местном ТЦК и СП.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Детали дела

Отмечается, что на кадрах видео, которое опубликовали в соцсетях, видно, как работники ТЦК и СП бьют двух военнообязанных, которые лежали на кроватях.

"Предыдущая правовая квалификация — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

Что говорят в ГБР

В свою очередь в Государственном бюро расследований добавили, что работниками ведомства было начато расследование по факту избиения военнообязанных.

"На горячую линию ТУ ГБР во Львове поступило сообщение о том, что около полуночи 6 октября работники Тернопольского городского объединенного территориального центра комплектования и социальной поддержки, применяя физическую силу, задержали местного жителя. Нанося удары, его затолкали к автомобилю, видео этого инцидента вскоре появилось в соцсетях", — рассказали в сообщении.

Кроме того, как сообщалось ранее, было зафиксировано нападение на мобилизованных в Тернопольском ТЦК и СП.

Поэтому сотрудники ДБР выясняют все обстоятельства этого преступного случая.

Скриншот сообщения

Что известно

Ранее соцсетями распространилось видео, где сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Тернополе применяют физическое насилие к людям. На такой инцидент отреагировал мэр города и местный военкомат.

Напомним, в Тернополе произошел скандальный инцидент: военного не пустили в местное кафе из-за его военной формы. Охранник обосновал это наличием дресс-кода в баре, несоответствие которому было вызвано камуфляжной одеждой военного.