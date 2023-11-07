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Суд не избрал меру пресечения нардепу, устроившему смертельное ДТП

7 ноября 2023 22:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Суд не избрал меру пресечения нардепу, устроившему смертельное ДТП
Судебное слушание дела нардепа Андрея Николаенко. Фото: Суспільне мовлення
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Печерский райсуд Киева сегодня не избрал меру пресечения народному депутату Украины Андрею Николаенко, который близ Житомира сбил насмерть 18-летнюю девушку. Судья объявила перерыв в заседании.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

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Адвокаты и сам Николаенко просили продлить заседание сегодня, но судья объявила перерыв. Нардеп, обращаясь к судье, попросил рассмотреть все документы, предоставленные в установленном порядке.

"Было назначено срочно такое заседание, и прокуратура хочет, чтобы меня поскорее лишить возможности коммуницировать, общаться и выполнять свои законные функции народного депутата. Я прошу рассмотреть все документы, которые были предоставлены. Я не скрываюсь, прошел все тесты. Я добровольно пришел на дачу показаний", — сказал на суде Николаенко.

Суд не избрал меру пресечения нардепу Николаенко, который сбил девушку на Житомирщине
Андрей Николаенко в суде. Источник: Общественная речь

Во время заседания суда прокурор сказал, что, согласно результатам эксперимента, Николаенко двигался со скоростью 146 км/ч. Разрешенная скорость на этой трассе – 110 км/ч. В то же время, еще проводят экспертизу скорости, ее результат еще не готов.

Как сказал Николаенко, погибшая девушка пыталась перебежать дорогу в неустановленном месте. На слушание поддержать Николаенко пришел и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Суд не избрал меру пресечения нардепу, устроившему смертельное ДТП
Судебное заседание. На переднем плане хорошо виден Дмитрий Разумков. Источник: Общественная речь

"Я пришел взять на поруки, потому что я считаю, что, к сожалению, это необъективные подходы. У нас есть другой коллега в парламенте, который попал в аналогичную ситуацию, но к нему никаких вопросов нет, ограничительного мероприятия к нему не применяли ", — сказал Разумков, не уточнив, кого именно из нардепов подразумевает.

Сторона обвинения просила подозреваемому заключение под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Судья объявила перерыв в заседании из-за других слушаний, на которых ей необходимо быть. Дату нового заседания объявят завтра.

Напомним, что ранее нардеп от партии "Батьківщина" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку на трассе Киев-Чоп недалеко от Житомира. Позже он подтвердил эту информацию, и заявил о готовности сотрудничать со следствием на время расследования.

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